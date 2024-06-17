У Чехії на військовому полігоні здетонував невідомий боєприпас: є постраждалі
Справу про детонацію боєприпасу розслідує військова поліція
На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба Чеської армії.
«Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас», – ідеться в повідомленні.
Унаслідок інциденту є постраждалі.
«Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція», – пише пресслужба.
Нагадаємо, очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі.
Як повідомлялося, країни Європейського Союзу продовжують збільшувати виробництво зброї й до кінця 2024 року підприємства ЄС доведуть свої виробничі потужності до рівня 1,7 млн артилерійських снарядів на рік.
До слова, Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.
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