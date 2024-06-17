У Чехії на військовому полігоні здетонував невідомий боєприпас: є постраждалі

Справу про детонацію боєприпасу розслідує військова поліція

На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба Чеської армії.

«Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок інциденту є постраждалі.

«Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція», – пише пресслужба.

Нагадаємо, очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу продовжують збільшувати виробництво зброї й до кінця 2024 року підприємства ЄС доведуть свої виробничі потужності до рівня 1,7 млн артилерійських снарядів на рік.

До слова, Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.