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У Чехії на військовому полігоні здетонував невідомий боєприпас: є постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Чехії на військовому полігоні здетонував невідомий боєприпас: є постраждалі
Інцидент трапився в районі військового полігону Лібави
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Справу про детонацію боєприпасу розслідує військова поліція

На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба Чеської армії.

«Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас», – ідеться в повідомленні.

Унаслідок інциденту є постраждалі.

«Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція», – пише пресслужба.

Нагадаємо, очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу продовжують збільшувати виробництво зброї й до кінця 2024 року підприємства ЄС доведуть свої виробничі потужності до рівня 1,7 млн артилерійських снарядів на рік.

До слова, Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.

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Теги: Чехія боєприпаси поранення вибух

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