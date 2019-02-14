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    В Одесі пройдуть заходи на честь воїнів-інтернаціоналістів

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    В Одесі пройдуть заходи на честь воїнів-інтернаціоналістів

    Покладання квітів до пам'ятників і меморіалів, встановлених на честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів; поминальні панахиди, зустрічі бойових друзів

    13 лютого 2019 року об 11.00 в Будинку офіцерів Південного оперативного командування (вул. Пироговська, 7/9) відбудеться Конференція, присвячена вшануванню учасників бойових дій на території інших держав.

    13 лютого  о 12.00 – урочисте нагородження учасників бойових дій на території інших держав, кращих представників ветеранської громадськості з врученням державних нагород, почесних відзнак та грамот, цінних подарунків . 
    Місто проведення - пров. Санаторний, 2 (Будинок представництв Одеської обласної ради)

    15 лютого 2019 року з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної Республіки Афганістан відбудеться  відбудеться низка заходів:

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    о 10:00 - покладання квітів до пам'ятника "Сумна пам'ять століття" на Меморіалі героїчної оборони Одеси - 411 берегової батареї;

    об 11:00 - покладання квітів до заставного каменя-пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам в парку на 7 ст. В. Фонтану;

    з 12:00 до 13:00 - по центральних вулицях Одеси (вул. Пушкінська -вул. Мала Араутская - вул. Леонтовича - Центральний парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка) відбудеться  проходження колони учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців;

    о 13:00 - покладання квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в парку ім. Т. Г. Шевченка.

    По закінченню покладання в парку ім. Т. Г. Шевченко пройде зустріч бойових друзів, ветеранів війни - учасників бойових дій на території інших держав.

    У храмах Одеси пройдуть панахиди за загиблими військовослужбовцям.

    У ці дні проходять зустрічі бойових друзів і зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами в райадміністраціях.

    У школах і бібліотеках міста Одеси проводять тематичні зустрічі, виставки та уроки мужності.

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