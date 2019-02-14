В Одесі пройдуть заходи на честь воїнів-інтернаціоналістів



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Покладання квітів до пам'ятників і меморіалів, встановлених на честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів; поминальні панахиди, зустрічі бойових друзів

13 лютого 2019 року об 11.00 в Будинку офіцерів Південного оперативного командування (вул. Пироговська, 7/9) відбудеться Конференція, присвячена вшануванню учасників бойових дій на території інших держав.

13 лютого о 12.00 – урочисте нагородження учасників бойових дій на території інших держав, кращих представників ветеранської громадськості з врученням державних нагород, почесних відзнак та грамот, цінних подарунків .

Місто проведення - пров. Санаторний, 2 (Будинок представництв Одеської обласної ради)

15 лютого 2019 року з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної Республіки Афганістан відбудеться відбудеться низка заходів:

о 10:00 - покладання квітів до пам'ятника "Сумна пам'ять століття" на Меморіалі героїчної оборони Одеси - 411 берегової батареї;

об 11:00 - покладання квітів до заставного каменя-пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам в парку на 7 ст. В. Фонтану;

з 12:00 до 13:00 - по центральних вулицях Одеси (вул. Пушкінська -вул. Мала Араутская - вул. Леонтовича - Центральний парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка) відбудеться проходження колони учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців;

о 13:00 - покладання квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в парку ім. Т. Г. Шевченка.

По закінченню покладання в парку ім. Т. Г. Шевченко пройде зустріч бойових друзів, ветеранів війни - учасників бойових дій на території інших держав.

У храмах Одеси пройдуть панахиди за загиблими військовослужбовцям.

У ці дні проходять зустрічі бойових друзів і зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами в райадміністраціях.

У школах і бібліотеках міста Одеси проводять тематичні зустрічі, виставки та уроки мужності.