В Одесі розшукують неповнолітнього хлопця



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Увага! Розшукується неповнолітній Іван Лозинський!

Подільським відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується неповнолітній Лозинський Іван Миколайович, 2002 року народження, мешканець м.Подільська, який 17 березня 2019 року близько опівночі пішов з дому у невідомому напрямку та по теперішній час його місцезнаходження невідоме.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 171 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темне, коротка стрижка.

Був одягнутий: бежева спортивна куртка з коричневими вставками на рукавах, чорний светр з білим написом «палац», чорні джинси, кросівки «Адідас» чорного кольору з червоними і білими смужками.

Прохання до громадян, які бачили зниклого підлітка, або володіють будь-якою інформацією про його місцезнаходження повідомити за телефонами: (04862)2-64-43, 066-95-07-306, 095-013-31-68 або 102.