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    Одеські спортсмени стали призерами міжнародного турніру зі спортивної акробатики

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    Одеські спортсмени стали призерами міжнародного турніру зі спортивної акробатики

    Вихованці Одеської спортшколи №1 зайняли призові місця на міжнародному турнірі «Кіндер-сюрприз» зі спортивної акробатики

    З 11 по 16 березня 2019 року в Могильові (Білорусь) проходив міжнародний турнір «Кіндер-сюрприз» зі спортивної акробатики.

    У змаганнях взяли участь 190 спортсменів з України, Білорусі, Молдови Німеччини та інших країн.

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    У складі української команди виступили одеські спортсмени - вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, зайнявши призові місця, зокрема:

    • Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова - 2 місце (категорія 11-16 років);
    • Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 3 місце (категорія 11-16 років).

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    Одеські спортсмени стали призерами міжнародного турніру зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали призерами міжнародного турніру зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали призерами міжнародного турніру зі спортивної акробатики

    Переможцям і призерам турніру в урочистій обстановці були вручені кубки, пам'ятні медалі та грамоти.

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