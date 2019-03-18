Одеські спортсмени стали призерами міжнародного турніру зі спортивної акробатики



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Вихованці Одеської спортшколи №1 зайняли призові місця на міжнародному турнірі «Кіндер-сюрприз» зі спортивної акробатики

З 11 по 16 березня 2019 року в Могильові (Білорусь) проходив міжнародний турнір «Кіндер-сюрприз» зі спортивної акробатики.

У змаганнях взяли участь 190 спортсменів з України, Білорусі, Молдови Німеччини та інших країн.

У складі української команди виступили одеські спортсмени - вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, зайнявши призові місця, зокрема:

Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова - 2 місце (категорія 11-16 років);

Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 3 місце (категорія 11-16 років).

Переможцям і призерам турніру в урочистій обстановці були вручені кубки, пам'ятні медалі та грамоти.