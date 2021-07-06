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    В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка

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    Під завалами знайшли тіло жінки - В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка
    Під завалами знайшли тіло жінки
    Фото: ДСНС

    Обвалилося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі

    Сьогодні в Одесі на вулиці Степовій обвалилася стеля у житловому багатоквартирному будинку. Під завалами знайшли тіло жінки. Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій області.

    Обвалилося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхової житлової будівлі на площі 20 квадратних метрів.

    Під час проведення аварійно-пошукових робіт знайшли тіло господарки квартири 1938 року народження, медики констатували смерть.

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    В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка
    В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка
    В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка
    В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка

    Також раніше одеські рятувальники повідомили, що 6 липня на вулиці Старопортофранківській рухнув двоповерховий нежитловий будинок. Площа обвалу – 100 квадратних метрів.

    В Одесі обвалився двоповерховий нежитловий будинок Фото: ДСНС
    В Одесі обвалився двоповерховий нежитловий будинок Фото: ДСНС

    Загиблих та постраждалих там немає, частково пошкоджено два легкових автомобіля.

    Також існує загроза подальшого руйнування деяких окремих елементів будівлі.

    Теги: Одеса смерть надзвичайні ситуації аварія будинок жінка
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    В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка