В Одесі рухнула стеля житлового будинку, загинула жінка

Обвалилося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі

Сьогодні в Одесі на вулиці Степовій обвалилася стеля у житловому багатоквартирному будинку. Під завалами знайшли тіло жінки. Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій області.

Обвалилося міжповерхове перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхової житлової будівлі на площі 20 квадратних метрів.

Під час проведення аварійно-пошукових робіт знайшли тіло господарки квартири 1938 року народження, медики констатували смерть.

Також раніше одеські рятувальники повідомили, що 6 липня на вулиці Старопортофранківській рухнув двоповерховий нежитловий будинок. Площа обвалу – 100 квадратних метрів.

В Одесі обвалився двоповерховий нежитловий будинок Фото: ДСНС

Загиблих та постраждалих там немає, частково пошкоджено два легкових автомобіля.

Також існує загроза подальшого руйнування деяких окремих елементів будівлі.