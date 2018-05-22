В Одесі скасували запланований концерт Козловського

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Одеський клуб скасував концерт Віталія Козловського

Концерт артиста Віталія Козловського мав відбутися 2 червня у Одесі

Організатори скасували запланований на 2 червня концерт Віталія Козловського в одеському клубі «Itaka».

Про це повідомляє громадська організації «НГО Небайдужі» із посиланням на власні джерела.

Активісти вважають «неприпустимим» концерти за участю таких артистів, як Козловський. За їхніми словами, співак нібито не знає, хто почав війну на Донбасі, хто є агресором і хто окупував українську територію. Ще йому пригадали підтримку екс-мера Слов'янська Нелі Штепи та концерт у Москві на 9 травня.

«Виконавець опинився в епіцентрі скандалу після того, як виступив 9 травня в Москві. Раніше він заявляв, що не знає, кому належить Крим та публічно підтримував Нелю Штепу, котра допомагала військам країни-агресора захопити місто Слов‘янськ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концерти Козловського раніше були скасовані у Львові та Києві, а у Одесі громадські організації заявляли рро намір вийти на протест в Одесі.

18 травня столичний Caribbean Club попередив, що скасований концерт 11 травня Віталія Козловського не відбудеться взагалі і про жодні переноси на інші дати не йдеться. Повернення квитків в каси квиткових операторів буде відбуватися за стандартною схемою.

Раніше стало відомо, що 9 травня Козловський провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню перемоги в Москві.

Козловський підтвердив інформацію про те, що брав участь у концерті в Москві, присвяченому Дню перемоги. За словами співака, він погодився виступити у Москві, тому що «отримав запрошення від українців, які живуть у Росії».

Нагадаємо, львівський нічний клуб «Галерея лицарів» скасував виступ Віталія Козловського, запланований на 18 травня. Причиною став згаданий виступ Козловського у Москві.