В Одесі співробітник університету повісив у кабінеті портрет ватажка бойовиків «ДНР»



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Співробітник одеської морської академії повісив на стіну портрет Захарченко і втратив роботу

Начальника відділу практики Одеської морської академії Олександра Калініна звільнили за підтримку терористів.

Викладач повісив у своєму кабінеті фото покійного лідера терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченко з чорною стрічкою. Це побачили курсанти і повідомили про вчинок Калініна в соцмережах.

Сьогодні вранці до ректора НУ «ОМА» Михайлу Міюсова прийшла делегація активістів патріотичних організацій. Керівник розповів їм, що Калінін написав заяву про звільнення за власним бажанням, яке сьогодні ж було задоволено.

Джерело: Думская