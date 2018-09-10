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    В Одесі співробітник університету повісив у кабінеті портрет ватажка бойовиків «ДНР»

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    В Одесі співробітник університету повісив у кабінеті портрет ватажка бойовиків «ДНР»

    Співробітник одеської морської академії повісив на стіну портрет Захарченко і втратив роботу

    Начальника відділу практики Одеської морської академії Олександра Калініна звільнили за підтримку терористів.

    Викладач повісив у своєму кабінеті фото покійного лідера терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченко з чорною стрічкою. Це побачили курсанти і повідомили про вчинок Калініна в соцмережах.

    Сьогодні вранці до ректора НУ «ОМА» Михайлу Міюсова прийшла делегація активістів патріотичних організацій. Керівник розповів їм, що Калінін написав заяву про звільнення за власним бажанням, яке сьогодні ж було задоволено.

    Джерело: Думская

    бойовики на Донбасі ДНР Одеса освіта Олександр Захарченко
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