В Одесі створили оперативний штаб з питань негоди

На дорогах Одеської області зараз працюють 87 одиниць снігоприбиральної техніки

Через погіршення погодних умов на Одещині комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створила оперативний штаб з питань негоди при ОДА. Він реагуватиме на зміну ситуації в режимі «онлайн», повідомляє прес-служба Одеської ОДА, пославшись на голову облдержадмінстрації Максима Степанова. «У нас була



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На дорогах Одеської області зараз працюють 87 одиниць снігоприбиральної техніки

Через погіршення погодних умов на Одещині комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створила оперативний штаб з питань негоди при ОДА. Він реагуватиме на зміну ситуації в режимі «онлайн», повідомляє прес-служба Одеської ОДА, пославшись на голову облдержадмінстрації Максима Степанова.

«У нас була можливість належно підготуватися до зими. Мені доповідають, що на дорогах Одеської області техніка працює з 4 год. ранку, її достатньо. Маємо зробити все, аби потім не доводилось «героїчно» долати наслідки стихії. Якщо буде зниження температури, в регіоні розгорнемо пункти обігріву. Їх теж підготували в достатній кількості», - зазначив голова ОДА.

Степанов уточнив, що на дорогах Одеської області зараз працюють 87 одиниць снігоприбиральної техніки: ситуація контрольована, масштабних заторів немає. В’їзд великовантажного транспорту до Одеси тимчасово заборонений. Рух вантажівок обмежено на трасах міжнародного значення.

За його дорученням, кожні три години голови РДА та ОТГ Одеської області мають доповідати про хід подолання наслідків негоди. У разі можливих екстрених ситуацій, усі питання будуть вирішуватися в оперативному режимі.

До складу оперативного штабу, який очолив Степанов, увійшли представники департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, управління транспорту, департаменту здоров'я, фінансів ОДА, управління ДСНС в області, Служби автомобільних доріг, ГУ НП, ПАТ «Одесаобленерго», Гідрометцентру тощо.

Також дано доручення головам РДА та головам ОТГ сприяти, за необхідності, створенню тимчасових пунктів відстою вантажівок. Сформовані оперативні бригади ПАТ «Одесаобленерго», які готові оперативно усувати аварійні ситуації з постачанням електроенергії. Підготовлені до розгортання 279 стаціонарних пунктів обігріву. Їх можуть задіяти за необхідності або при температурі мінус 10 градусів і нижче.

Як повідомлялося, Одесу та Одеську область у вівторок, 16 січня, засипало снігом.

Для вантажівок закриті всі автомагістралі, автодороги державного значення і загального користування області у всіх напрямках з Одеси.

Через сильний снігопад одеський аеропорт скасував низку авіарейсів.

Повідомлялося, що футболісти «Чорноморця» не змогли вилетіти до Туреччинина тренувальний збір.