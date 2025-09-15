В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула

В квартирі на момент вибуху окрім загиблого чоловіка перебували його дружина та знайомий, вони не постраждали

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси, внаслідок якого загинув 52-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеське районне управління поліції № 1.



Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні вдень, зазначили у поліції. «На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 52-річний чоловік. Крім нього в оселі знаходилась його дружина та знайомий. Вони не постраждали. На місці працюють співробітники поліції. Всі обставини встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі. В Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху. «Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.



Також у житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, загинули троє людей. В Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили в помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.