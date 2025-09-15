Головна Одеса Новини
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула
На місці працюють співробітники поліції
фото: Національна поліція України

В квартирі на момент вибуху окрім загиблого чоловіка перебували його дружина та знайомий, вони не постраждали

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси, внаслідок якого загинув 52-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеське районне управління поліції № 1.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні вдень, зазначили у поліції. «На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції,  співробітників вибухотехнічної служби обласної поліції, медиків та рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 52-річний чоловік. Крім нього в оселі знаходилась його дружина та знайомий. Вони не постраждали. На місці працюють співробітники поліції. Всі обставини встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

