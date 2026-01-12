Головна Одеса Новини
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
фото: Одеська МВА

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури

У ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання.

Попередьо, постраждало двоє людей. Також відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі фото 1
фото: Одеська МВА

Лисак зазначив, що на місце виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби.

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі фото 2
фото: Одеська МВА
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі фото 3
фото: Одеська МВА

Раніше Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше п’ятеро поранено.

Зазначається, що унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». У результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Варто зазначити, що російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Крім того, наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у Південному та Іллічівському олійножировому комбінату Kernel у Чорноморську.

