В Одесі учнів з особливими потребами навчають музиці і образотворчому мистецтву



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До Міжнародного дня людей з інвалідністю в Одесі пройшли концерти учнів Дитячої музшколи №8 за участю вихованців спеціалізованих шкіл-інтернатів

Протягом багатьох років Одеська дитяча музична школа №8 підтримує творчу співпрацю з Одеськими спеціалізованими школами-інтернатами № 91 для дітей зі зниженим слухом і № 87 для дітей з вадами зору.

Однією з головних завдань викладача, який працює з дітьми з особливими потребами, є створення умов, в яких кожна дитина могла б розвивати свої творчі здібності.

Вихованці шкіл-інтернатів отримують музично-естетичний розвиток, навчаючись грі на інструментах (баяні, акордеоні, бандурі та ін), майстерності малюнка і живопису.

До Міжнародного дня людей з інвалідністю в школах-інтернатах пройшли святкові заходи.

Так, в Одеській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 91 відбувся святковий концерт, присвячений 175-річчю комунального закладу. З музичним вітанням виступили учні струнно-смичкового відділу і театрального класу Дитячої музичної школи №8. Також була представлена виставка творчих робіт учнів з особливими потребами «Осінь за вікном» (викладач - В. Сандуца).

У спеціалізованій школі-інтернаті № 87 для дітей з порушеннями зору капела бандуристів в супроводі оркестру баяністів виступила з концертом «Чарівні струни душі». Концерт був також приурочений до Міжнародного дня сліпих.

Учасниками концерту стали учні викладачів: Людмили Ковченко, Вікторії Сакали, Софії Красилові і Тамари Ковальчук. На сцені звучали твори М. Лисенка, Л. Бетховена, Ш. Данкля, Ю. Могелюка, М. Чайкіна і обробки українських народних пісень.

3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Цей день об'єднує всіх, кого хвилює доля людей, які потребують підтримки і допомоги, хто не залишається байдужим до талантам і здібностям, вмінню наполегливо йти до своєї мети.