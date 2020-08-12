В Одесі відбудеться велогонка



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15-16 серпня в історичній частині міста відбудеться велогонка «Odessa Grand Prix»

15 і 16 серпня 2020 року в Одесі відбудеться велосипедна гонка «Odessa Grand Prix».

Змагання проходитимуть в історичній частині міста з 8:00 до 14:00.

Гонка буде розбита на два дні:

15 серпня відбудеться гонка «критериум» на 20, 30 та 40 км по маршруту вулиці Приморської (від Польського спуску до Військового узвозу);

16 серпня відбудеться групова гонка на 20, 30 та 40 км по маршруту вулиць: Ланжеронівської, Рішельєвської, Буніна, Пушкінської і Ланжеронівської.

Згідно з регламентом, гонка має категорію «В», де кожен гонщик отримує очки.

Учасники будуть поділені на категорії:

I категорія - 16-18 років (М1) - 20 км;

II категорія - 19-39 років (М2) - 40 км;

III категорія - 40-59 років (М3) - 30 км;

IV категорія - 60+ (М4) - 20 км;

V категорія -жінки абсолют (F) - 20 км.

Для забезпечення безпеки учасників змагань, а також глядачів буде тимчасово перекрито рух автотранспорту по маршруту вулиць:

15 серпня з 8:00 до 14:00: вул. Приморської (від Польського спуску до Військового узвозу).