Американець нокаутував колишнього українського спортсмена



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Олійник - уродженець Харкова Свтілина - «mixfight»

Олійник зазнав 14-ї поразки в кар’єрі

Американський боєць Деррік Льюїс здобув перемогу нокаутом над росіянином Олексієм Олійником в головному бою вечора на турнірі UFC у Лас-Вегасі.

35-річний американець на початку другого послав опонента в технічний нокаут. Льюїс з коліна потрапив по тулубу росіянина, а потім з правої поцілив йому у щелепу, зваливши суперника на настил.

Льюїс з 11 нокаутами в кар'єрі встановив рекорд за цим показником у UFC серед важкоатлетів.

«Це безумство. Я до сих пір не можу повірити, що у мене найбільше нокаутів, - сказав Льюїс на своїй післяматчевій прес-конференції. - Це божевільне почуття. Спостерігаючи за Броком Леснаром і Кейном Веласкесом, всіма цими хлопцями протягом усіх цих років. Розуміючи, що вони не досягли того, що зробив я, мені просто необхідно залишатися скромним».

Зазначимо, що 35-річний Льюїс здобув 24-ту перемогу в 31 поєдинку, а 43-річний росіянин зазнав 14-ї поразки при 59 перемогах і одному нічийному результаті.

Зауважимо, в 2014 році Олійник з'явився на публіці у футболці із зображенням Володимира Путіна, пояснивши це бажанням «у чомусь показати свою життєву позицію». Пізніше сказав, що не хоче бути громадянином України. Потім він отримав російський паспорт і продовжив виступати вже під прапором РФ.

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Джерело: ESPN