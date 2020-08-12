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    Американець нокаутував колишнього українського спортсмена

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    Олійник - уродженець Харкова - Американець нокаутував колишнього українського спортсмена
    Олійник - уродженець Харкова
    Свтілина - «mixfight»

    Олійник зазнав 14-ї поразки в кар’єрі

    Американський боєць Деррік Льюїс здобув перемогу нокаутом над росіянином Олексієм Олійником в головному бою вечора на турнірі UFC у Лас-Вегасі.

    35-річний американець на початку другого послав опонента в технічний нокаут. Льюїс з коліна потрапив по тулубу росіянина, а потім з правої поцілив йому у щелепу, зваливши суперника на настил.

    Льюїс з 11 нокаутами в кар'єрі встановив рекорд за цим показником у UFC серед важкоатлетів.

    «Це безумство. Я до сих пір не можу повірити, що у мене найбільше нокаутів, - сказав Льюїс на своїй післяматчевій прес-конференції. - Це божевільне почуття. Спостерігаючи за Броком Леснаром і Кейном Веласкесом, всіма цими хлопцями протягом усіх цих років. Розуміючи, що вони не досягли того, що зробив я, мені просто необхідно залишатися скромним».

    Зазначимо, що 35-річний Льюїс здобув 24-ту перемогу в 31 поєдинку, а 43-річний росіянин зазнав 14-ї поразки при 59 перемогах і одному нічийному результаті.

    Зауважимо, в 2014 році Олійник з'явився на публіці у футболці із зображенням Володимира Путіна, пояснивши це бажанням «у чомусь показати свою життєву позицію». Пізніше сказав, що не хоче бути громадянином України. Потім він отримав російський паспорт і продовжив виступати вже під прапором РФ.

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    Джерело: ESPN

    спорт Путін UFC
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