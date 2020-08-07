В Одесі відкрилась Міжнародна книжкова виставку-ярмарок «Зелена хвиля»



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У місті стартувала XXІV Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Зелена хвиля»

На центральній алеї парку ім. Шевченка стартувала XXІV Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Зелена хвиля».

Відкриваючи захід, Одеський міський голова Геннадій Труханов підкреслив, що цього року Одеса вперше приймає гостей у статусі літературного міста ЮНЕСКО, що, безсумнівно, підвищує рівень самого заходу і ступінь відповідальності за його проведення.

«24 роки поспіль «Зелена хвиля» і Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури збирають письменників, видавців, книготорговельні організації і просто любителів книг і вже є невід'ємною частиною міста. Я радий, що сьогоднішнє покоління тягнеться до читання. І неважливо, якою мовою ця література…У класики немає єдиної мови. Вона поза географією і часом», - підкреслив Геннадій Труханов.

Цього року «Зелена хвиля» вперше буде проходити у двох форматах: реальному і віртуальному. Останнє стало можливим завдяки фінансовій підтримці Українського культурного фонду.

«Книга завжди була об'єднуючим елементом і залишиться ним. І Одеса дуже чітко це демонструє», - зазначив президент Асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів України Олександр Афонін.

В офлайн-форматі «Зелена хвиля» триватиме 4 дні, з 6 по 9 серпня, і включатиме в себе понад 70 фестивальних заходів, з них 40 для дітей і підлітків і понад 30 для дорослих.

Вхід на всі заходи фестивалю вільний.

Час роботи книжкової виставки: 10:00 - 20:00.

Онлайн-програма «Зеленої хвилі» розрахована на 2 місяці.

З 6 серпня до 6 жовтня пройдуть серії телемостів і відеопрограм за участю українських і іноземних письменників, видавців, книжкових критиків, бібліотекарів і т.д. Серед учасників - представники США, Австралії, Ізраїлю, Німеччині та Італії, Чехії та Словаччини, Великобританії та Шотландії.

Гостей фестивалю можна буде дивитися і слухати на сторінках «Зеленої хвилі»:

Youtube-каналі, в Facebook і Instagram.