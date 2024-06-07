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Вперше за 15 років. У Харкові затримали догхантера, який труїв собак ковбасою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вперше за 15 років. У Харкові затримали догхантера, який труїв собак ковбасою
КП «Центр поводження з тваринами» звернулося до правоохоронних органів
фото з відкритих джерел

У ході перевірки правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний місцевий 50-річний житель

У Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомила поліція Харківської області. 

У ході перевірки правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний місцевий 50-річний житель. Чоловік при собі мав пакет, в якому знаходились сардельки, нашпиговані пігулками. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

КП «Центр поводження з тваринами» звернулося до правоохоронних органів з відповідною заявою і готове надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.

Як повідомляла пресслужба Харківської міськради, до фахівців звернулася харків’янка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі із захованими у ній пігулками. Загалом вже відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій.

Харківський догхантер виявився «зоозахисником». Чоловік підгодовував, лікував, стерелізував і прилаштовував у родини бездомних котів.

За даними пресслужби поліції Харківщини, відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Японії помер найвідоміший собака породи сіба-іну у світі, який прославився за мемом Doge і став обличчям криптовалюти Dogecoin. Про смерть собаки на прізвисько Кабосу повідомляє у своєму блозі господиня песика, Ацуко Сато.

До слова,  Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України поповнення – бельгійська вівчарка Баріна народила 10 цуценят. Розведенням собак породи малінуа або бельгійської вівчарки у Кінологічному навчальному центрі займаються більш як десять років. Ця порода добре піддається дресуванню та має найкращі якості, які потрібні службовим собакам.

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Теги: Харків тварини чоловік

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