«Вчителі мають читати 10 книг за рік»: пропозиція нардепки спровокувала сварку в мережі

Інна Совсун: «Учителювання – це ремесло, яке вимагає специфічних знань. Але водночас учительство – це творча робота, яка передбачає вплив на дитячий світогляд»

Народна обраниця Інна Совсун вважає, що зміни в освіті почнуться тоді, коли вчителі будуть більше читати книжок

Викладачка Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та народна депутатка Інна Совсун запевнила, що вчителям потрібно читати не менше 10 книжок на рік. Все для того, аби відбулася справжня реформа в школі. Відео про це Совсун виклала в Tiktok.

«Справжня реформа в школі відбудеться тоді, коли кожен вчитель, викладач не послухають інтервʼю міністра, а прочитають 10 нових книжок на рік. От скажіть мені чесно, чи відбувається це в реальності? Звичайно, що всі міністри погані, всі заступники міністра освіти погані, всі програми завжди погані. Але реальні зміни відбуваються в класі, в аудиторії», – сказала Совсун.

Така заява народної обраниці збурила значну частину суспільства: до критики вдалися як вчителі, так і люди інших професій. Зокрема вчителі одразу почали наголошувати на тому, що шкільна зарплата не завжди покриває базові потреби, у той час як книжки не коштують дешево. Також аргументами були: велика завантаженість на роботі та бюрократизація.

скриншот: tiktok / sovsun

скриншот: tiktok / sovsun

скриншот: tiktok / sovsun

Згодом Совсун опублікувала допис на сторінці у Facebook, в якому висловила своє здивування такій реакції від суспільства. Нардепка очікувала, що вчителі запевнять її, що вони читають більше літератури.

«А далі почалося неочікуване. Ні, в коментарях до відео не почали обурюватися – як ви можете, ми читаємо значно більше книжок. Деякі шкільні вчителі й вчительки почали агресивно захищати СВОЄ ПРАВО НЕ ЧИТАТИ КНИЖКИ. Я вкрай рідко пишу капслоком, але вчора мене охопив просто хтонічний жах», – заявила народна обраниця.

Совсун проаналізувала коментарі людей, головні причини обурення та дала свою відповідь на звинувачення. Наприклад нардепка погодилася, що зарплати мають бути вищими, а навантаження – нижчим.

Проте, на її думку, на придбання книжок це жодним чином не впливає: «Книжки дорогі? Так, дорогі й будуть дорожчати далі, видавничій галузі потрібно виживати в умовах повномасштабної війни. Але книжки можна купувати на olx, на prom чи інших барахолках. Можна позичати у друзів. А можна ходити в бібліотеки, це взагалі безкоштовно».

Аргумент щодо відсутності вільного часу, за словами нардепки, теж неправдивий, адже «не лише у вчителів важка і виснажлива робота».

«Серед моїх знайомих немає нікого, у кого робочий день закінчується хоча б о 18:00. Але у вчителів хоча б є тривала літня відпустка – 56 днів. У мене було 6 днів відпустки минулого літа, і я прочитала біографію Черчилля на 800 сторінок», – заявила обраниця.

Підсумовуючи свій допис Інна Совсун пояснила, що «10 книжок на рік – це умовність. Можна читати профільні наукові статті, можна – нонфікшн, можна – художню літературу, головне – постійна робота над собою».

Проте навіть після аргументованого допису більшість українців все одно не підтримали позицію нардепки. До прикладу, письменниця та засновниця проєкту «Барабука» Тетяна Стус на своїй сторінці написала, що «не підтримує зверхній хейт учителів щодо читання».

«На тих скрінах, що породили стільки насмішок «інтелектуалів» – насправді сумне й явно безнадійне благання вчителів забезпечити елементарну можливість читати, а не заперечення процесу чи його знецінення», – пояснила письменниця. Вона зауважує, що читання потребує не тільки доступ до книжки, а й внутрішні сили, час, і забезпечені базові життєві потреби.

Стус також підкреслила проблему доступу до книжок: «Пишуть саркастично: немає у вас, учителі, грошей купити, не вигадуйте проблему, ви про бібліотеки не чули та про продаж вживаних книжок? Знову стратили, забувши про середньостатистичний стан бібліотек, про який ще недавно бідкалися й розводили руками.»

На її переконання, «книжка – це не секонд з одягом на всі випадки життя, і знаходити їх не так просто».

скриншот: Facebook / Tania Stus

Користувачі ж у Facebook під дописом Інни Совсун наголошували на тому, що проблема є надуманою, і більше уваги потрібно звертати на вище керівництво, батьків, аніж на вчителів.

скриншот: facebook / Освіта.ua

Хоч Совсун є викладачкою в університеті, багато користувачів радили нардепці спробути роботу вчителем, аби зрозуміти, на їхнє переконання, недоречність її пропозиції.

скриншот: tiktok / sovsun

Нагадаємо, нещодавно відбувся конфлікт між нардепкою Інною Совсун та Ганною Маляр. Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ довела депутатку Інну Совсун від партії «Голос» до сліз просто під час ефіру програми «Новий відлік» на «Суспільному». Конфлікт відбувся під час обговорення в ефірі того, чому із ухваленого закону про мобілізацію прибрали пункт про демобілізацію військових ЗСУ. У свою чергу Інна Совсун, у відповідь на слова Ганни Маляр, зі сльозами на очах заявила, що її чоловік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення Росії. За два роки він майже бачив своїх дітей. І тому ротація не врятує військових, які від 24 лютого 2022 року все ще перебувають на фронті, наголосила нардепка.

Згодом ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила свою емоційну поведінку по відношенню до народної депутатки фракції «Голос» Інни Совсун під час обговорення питання демобілізації військових .