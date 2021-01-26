В Одесі викрили підпільне казино. Троє чоловікам загрожують штрафи

Чоловік став організатором підпільного грального бізнесу, а його товариші – адміністратором і касиром

В Одесі троє чоловіків підозрюються в організації віртуального казино у Малиновському районі. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

Як встановила поліція, організатором та керівником підпільного закладу був саме 35-річний уродженець Ізмаїла, двоє його друзів 37-річний та 37-річний були помічниками.

«Він координував дії підлеглих, збирав виручені за азартні ігри гроші та забезпечував фінансування злочинної діяльності своєї групи та орендованого ним приміщення. Двоє старших чоловіків виконували ролі адміністратора та касира відповідно. Адміністратор працював менеджером з персоналу, слідкував за дотриманням відвідувачами правил гри, надавав допомогу при її проведенні, виплачував гравцям гроші у разі їх перемоги та виконував інші вказівки організатора. Касир допомагав адміністратору з видачею виграшів, гральних чеків, здійснював облік готівки, отриманої від незаконної діяльності, та передавав її керівникові», – йдеться у повідомленні.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України документували протиправну діяльність організованої групи кілька місяців.

Врешті спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури № 2 діяльність підпільного грального закладу була припинена.

З приміщення правоохоронці вилучили близько десяти одиниць комп’ютерної техніки, відеореєстратори, Wi-Fi роутери, мобільні телефони та інше устаткування.

Зловмисникам повідомлено про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. На теперішній час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в одному зі столичних ресторанів працювало підпільне казино.