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    Новини

    Зловмисник в Одесі за кілька годин пограбував п'ятьох пенсіонерок

    В Одесі грабіжник обчистив п'ятьох пенсіонерок з декілька годин - Зловмисник в Одесі за кілька годин пограбував п'ятьох пенсіонерок
    В Одесі грабіжник обчистив п'ятьох пенсіонерок з декілька годин
    фото: Нацполіція

    Чоловік вистежував на вулицях літніх жінок, на яких були золоті ланцюжки

    В Одесі затримали зловмисника, який за декілька годин пограбував п'ятьох пенсіонерок. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

    Зазначається, що зловмисник – житель Одеської області – вистежував на вулицях літніх жінок, на яких були золоті ланцюжки. Він ходив за ними і в зручний момент зривав з шиї прикраси. Пограбування були здійснені, в тому числі на проспекті Шевченка і в центрі міста.

    Саме таким чином за декілька годин злодій встиг пограбувати п'ятьох пенсіонерок за декілька годин.

    Оперативники затримали зловмисника в історичному центрі міста – на вулиці Велика Арнаутська, коли він вишукував чергову жертву. Чоловік зізнався, що того дня приїхав до Одеси на відпочинок з населеного пункту Великодолинське. Зайшов до кафе, випив спиртне і згадав, що давно мріє про браслет, для чого потрібне золото.

    Правоохоронці вилучили у фігуранта все майно потерпілих і оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабежі, вчинені в умовах воєнного стану, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Дрогобичі батюшка пограбував храм, дізнавшись, що громада перейде до ПЦУ. Протоієрей УПЦ МП вивіз їх храму абсолютно все і залишив голі стіни. Влада Дрогобича прийняла рішення храм забрати у МП і передати священнослужителям ПЦУ і після - будівля храму і територія були опечатані.

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    Теги: пенсіонери Одеса пограбування Україна
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    Зловмисник в Одесі за кілька годин пограбував п'ятьох пенсіонерок