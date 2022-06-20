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  4. В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)
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    Новини

    В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)

    Поліція затримала псевдомінера - В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)
    Поліція затримала псевдомінера
    фото: Нацполіція

    Псевдомінер вимагав направити до нього групу перемовників

    В Одесі поліцейські затримали 28-річного містянина, який надав неправдиве повідомлення про загрозу вибуху у двох житлових будинках. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

    Чоловік спочатку сповістив на спецлінію «102» про те, що замінував два багатоквартирних будинки в Приморському районі Одеси, а потім ще й почав вимагати направити до нього групу перемовників.

    На місце події виїхали спеціальні служби. З будинків було евакуйовано близько пів сотні жителів. Жодних пристроїв, що загрожували б загибеллю чи іншими тяжкими наслідками громадянам, там не виявили.

    Того ж дня правоохоронці встановили особу правопорушника. Одесита затримали за місцем мешкання в одному з будинків, які перевіряли правоохоронці. Як речовий доказ у чоловіка вилучили смартфон, з якого він повідомив неправдиву інформацію.

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    В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)
    В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)
    В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)
    фото: Нацполіція

    Слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси оголосили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

    Мотиви надання завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності поліцейські будуть встановлювати в ході досудового розслідування.

    Цей злочин карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

    Теги: Національна поліція України кримінал Одеса замінування злочин
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    В Одесі молодик «замінував» дві багатоповерхівки (фото, відео)