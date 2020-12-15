У Києві Toyota на швидкості врізалась у бетонну огорожу: є постраждалі (відео)
Внаслідок ДТП постраждали двоє людей
У ніч на вівторок, 15 грудня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Автопригода трапилася поблизу із кінцевою швидкісного трамвая №3 на вул. Курбаса.
За невідомих поки обставин водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.
В результаті ДТП постраждали двоє людей, яких було госпіталізовано до лікарні.
Відео: ГО «Варта Голосієво»
Як повідомлялося, у вихідні на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі сталося зіткнення двох автомобілів Renault та ВАЗ. Внаслідок ДТП загинули 46-річний водій авто ВАЗ і його 14-річний пасажир.