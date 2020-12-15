У Києві Toyota на швидкості врізалась у бетонну огорожу: є постраждалі (відео)

Внаслідок ДТП постраждали двоє людей

У ніч на вівторок, 15 грудня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автопригода трапилася поблизу із кінцевою швидкісного трамвая №3 на вул. Курбаса.

За невідомих поки обставин водій Toyota на швидкості в‘їхав у бетонну огорожу.

В результаті ДТП постраждали двоє людей, яких було госпіталізовано до лікарні.

Відео: ГО «Варта Голосієво»

Як повідомлялося, у вихідні на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі сталося зіткнення двох автомобілів Renault та ВАЗ. Внаслідок ДТП загинули 46-річний водій авто ВАЗ і його 14-річний пасажир.