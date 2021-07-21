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    В Одесі з вікна вистрибнув 82-річний пенсіонер

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    Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу - В Одесі з вікна вистрибнув 82-річний пенсіонер
    Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу
    Фото: з відкритих джерел

    За попередніми даними, чоловік вистрибнув із вікна сходового майданчика

    Сьогодні в Одесі 82-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 5-го поверху житлового будинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Інцидент стався на вулиці Фонтанська дорога. Зазначають, що тіло чоловіка, 1939 року народження, виявили вранці на даху прибудови до житлового багатоповерхового будинку.

    За попередніми даними, містянин вистрибнув із вікна сходового майданчика, розташованого на п'ятому поверсі будинку, в якому проживав.

    Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті. Попередньо, відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

    Нагадаємо, на столичних Позняках чоловік випав із шостого поверху. Загиблому було 45 років. За словами його батька, чоловік був психічно хворий і проходив лікування, мав довідку.

    Також у Києві патрульні зловили за ногу жінку, що вистрибнула з вікна.

    Теги: аварія Рівненщина повітря
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    В Одесі з вікна вистрибнув 82-річний пенсіонер