В Одесі за останню зафіксовано 275 нових випадків Covid-19

На 25 листопада Covid-19 хворіють 6696 одеситів, з них 237 знаходяться в міській інфекційній лікарні

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 25 листопада 2020 року в Одеській області зареєстровано 39 659 випадків Covid-19. З них 16 766 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 967 нових випадків захворювання, з них 275 – в одеситів, 692 - у жителів районів області.

За даними на 25 листопада, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 237 пацієнтів з Covid-19, з них 91 особа перебуває в стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 146 пацієнтів, з них п'ять осіб підключені до апаратів ШВЛ у режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню поступили 49 осіб з підозрою на Covid-19.

30 пацієнтів з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 73 особи - у МКЛ №10, 21 дитина - у дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16:00 24 листопада, в опорних міських медзакладах Одеси вільні 24 ліжка для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Упродовж минулої доби зареєстровані 17 нових випадків Covid-19 у дітей (13 хлопчиків і 4 дівчинки), всі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від Covid-19 одужали 173 жителі Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 9833 випадки одужання від Covid-19, продовжують хворіти 6696 одеситів.