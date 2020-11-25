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    У світі

    Польща зафіксувала рекорд зі смертності від Covid-19

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    У Польщі рекорди зі смертності від коронавірусу - Польща зафіксувала рекорд зі смертності від Covid-19
    У Польщі рекорди зі смертності від коронавірусу

    Попередній рекорд був встановлений 19 листопада, коли від коронавірусу померли 637 поляків

    У Польщі напередодні померли 674 хворих на коронавірус – це новий рекорд з початку епідемії в країні. Про це повідомляє RMF24 в середу, 25 листопада.

    З 674 померлих, 152 померли безпосередньо від ускладнень коронавірусу, інші 522 мали інші хронічні хвороби.

    Наразі в Польщі госпіталізовано понад 22 100 хворих – на 286 менше, ніж за станом на вчора, з них понад 2 тисячі потребують апаратів ШВЛ.

    З початку епідемії в Польщі зареєстрували 924 422 випадки коронавірусу, з них 14 988 померли, а понад 470 тисяч – одужали.

    Нагадаємо, що Польща планує масове Covid-тестування населення.

    До слова, у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.

    Раніше в уряді України заявили, що не зможуть провести загальне тестування, бо наша країна значно більше Словаччини.

    Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.

    До слова, у Польщі ситуація з Covid-19 вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ.

    Зазначимо, що у Польщі за 6 листопада зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19.

    Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

    Теги: Польща рекорд населення коронавірус
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