Польща зафіксувала рекорд зі смертності від Covid-19

У Польщі рекорди зі смертності від коронавірусу

Попередній рекорд був встановлений 19 листопада, коли від коронавірусу померли 637 поляків

У Польщі напередодні померли 674 хворих на коронавірус – це новий рекорд з початку епідемії в країні. Про це повідомляє RMF24 в середу, 25 листопада.

З 674 померлих, 152 померли безпосередньо від ускладнень коронавірусу, інші 522 мали інші хронічні хвороби.

Наразі в Польщі госпіталізовано понад 22 100 хворих – на 286 менше, ніж за станом на вчора, з них понад 2 тисячі потребують апаратів ШВЛ.

З початку епідемії в Польщі зареєстрували 924 422 випадки коронавірусу, з них 14 988 померли, а понад 470 тисяч – одужали.

Нагадаємо, що Польща планує масове Covid-тестування населення.

До слова, у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.

Раніше в уряді України заявили, що не зможуть провести загальне тестування, бо наша країна значно більше Словаччини.

Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.

До слова, у Польщі ситуація з Covid-19 вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ.

Зазначимо, що у Польщі за 6 листопада зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.