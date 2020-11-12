В Одесі зафіксовано 303 нових випадки Covid-19

На 12 листопада Covid-19 хворіє 4791 одесит, з них 209 – в міській інфекційній лікарні, у важкому стані – 100

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 12 листопада 2020 року в Одеській області зареєстровано 30 642 випадки Covid-19. З них 12 740 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 663 нових випадки захворювання, з них 303 – в одеситів, 360 - у жителів районів області.

За даними на 12 листопада, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 209 пацієнтів з Covid-19, з них 109 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 100 пацієнтів, з них 98 осіб не потребують штучної вентиляції легенів, два пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню поступили 28 осіб з підозрою на COVID-19.

28 пацієнтів з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 64 особи – у МКЛ №10, 16 дітей - у дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16:00 11 листопада, в опорних міських медзакладах Одеси вільні 56 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Упродовж минулої доби зареєстровані 19 нових випадків Covid-19 у дітей (10 хлопчиків і 9 дівчаток), всі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від Covid-19 за результатами ПЛР-обстеження одужали 73 жителі Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 7748 випадків одужання від Covid-19, продовжує хворіти 4791 одесит.