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    В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлась борода

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    В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлась борода

    Затриманий громадянин прибув в Україну з невизнаної Придністровської республіки

    В Одесі поліція затримала члена злочинного угруповання, який прибув в місто для вбивства місцевого підприємця. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

    За його словами, під час пішого патрулювання Київського району поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого відклеїлась «борода». Під час огляду у нього було вилучено пістолет Макарова з патронами.

    Також в подальшому було встановлено, що затриманий громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки. Аброськін зазначив, що затриманий є членом банди «Олега Ренійського», який за створення злочинного угруповання і скоєнні тяжких злочинів на території України знаходиться в міждержавному розшуку і ховається на території Румунії.

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    В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлась борода
    В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлась борода
    В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлась борода

    «Можна стверджувати, що затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом» Олега Ренійського «співробітники поліції врятували життя місцевому підприємцю», - розповів Аброськін.

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    Джерело: Сегодня

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