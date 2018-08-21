В Одесі затримали кілера-невдаху, у якого відклеїлась борода



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Затриманий громадянин прибув в Україну з невизнаної Придністровської республіки

В Одесі поліція затримала члена злочинного угруповання, який прибув в місто для вбивства місцевого підприємця. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, під час пішого патрулювання Київського району поліцейські звернули увагу на чоловіка, у якого відклеїлась «борода». Під час огляду у нього було вилучено пістолет Макарова з патронами.

Також в подальшому було встановлено, що затриманий громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки. Аброськін зазначив, що затриманий є членом банди «Олега Ренійського», який за створення злочинного угруповання і скоєнні тяжких злочинів на території України знаходиться в міждержавному розшуку і ховається на території Румунії.

«Можна стверджувати, що затримавши цього штатного іноземного кілера, який прибув до Одеси за наказом» Олега Ренійського «співробітники поліції врятували життя місцевому підприємцю», - розповів Аброськін.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Джерело: Сегодня