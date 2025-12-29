Головна Одеса Новини
В Одесі затримано чоловіка, який напав із ножем на співробітника ТЦК

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Одесі затримано чоловіка, який напав із ножем на співробітника ТЦК
В Одесі чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК
фото з відкритих джерел

 Чоловік поранив військовослужбовців та переховувався від поліції

8 грудня представники ТЦК та СП спільно з Національною поліцією під час проведення заходів з оповіщення затримали чоловіка, який напав на співробітника ТЦК з ножем. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення Одеського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався у листопаді 2025 року, коли співробітник ТЦК виконував службові обов’язки. Зазначається, що правопорушник намагався втекти та чинив опір. Тоді він завдав проникаючого ножового поранення військовослужбовцю. Після цього чоловік переховувався від поліції. 

Врешті правоохоронці знайшли підозрюваного та доставили його до підрозділу Національної поліції України. «Напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином. Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку. Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину», – йдеться у повідомленні.

У Одеському ТЦК також зауважили, що напад на військовослужбовців буде каратися законом та не залишиться без уваги держави. 

Нагадаємо, що 25 грудня у Дніпрі під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили. За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. 

Раніше «Главком» писав про те, що 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків групу оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП атакували агресивно налаштовані громадяни мобілізаційного віку. Один із військовослужбовців отримав тяжкі травми та перебуває у лікарні

