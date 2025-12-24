Головна Країна Події в Україні
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
Суд визнав військовослужбовця винним у хуліганстві
фото з відкритих джерел

Інцидент стався під час роботи мобільної групи оповіщення військовозобов’язаних

Салтівський районний суд Харкова визнав працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки винним у хуліганстві за побиття вчителя історії під час перевірки документів і зобов’язав його сплатити 150 тис. грн моральної шкоди потерпілому, повідомляє «Главком».

Як встановив суд, обвинувачений перебував на мобільному блокпості та перевіряв військово-облікові документи громадян. Під час перевірки між працівником ТЦК та чоловіком, який згодом виявився вчителем історії, виник словесний конфлікт щодо повноважень працівників центру та обов’язку пред’явлення документів. Потерпілий надавав лише копії документів і ставив запитання щодо законності перевірки.

Суд установив, що після суперечки обвинувачений завдав чоловікові кілька ударів: у живіт, грудну клітину та по голові. Внаслідок побиття потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Дії працівника ТЦК кваліфікували за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Суд зазначив, що обвинувачений, перебуваючи у військовій формі, демонстрував зухвалу неповагу до суспільних норм і використав фізичне насильство до цивільної особи.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі.

Крім того, за цивільним позовом потерпілого з обвинуваченого стягнули 150 тисяч гривень моральної шкоди.

За даними Державного реєстру судових рішень, у справі подано апеляційну скаргу, яку Харківський апеляційний суд залишив без руху, надавши строк для усунення недоліків.

Нагадаємо, в Одесі до суду скеровано кримінальне провадження щодо працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого обвинувачують у побитті військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька.

За даними слідства, інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів. Між працівником РТЦК та військовослужбовцем виник конфлікт, у ході якого працівник ТЦК завдав потерпілому кілька ударів кулаками.

