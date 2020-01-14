В одеських лікарнях понад 36 тисяч ургентних пацієнтів безкоштовно отримали ліки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі продовжують безкоштовне забезпечення медикаментами ургентних пацієнтів у стаціонарах за міською програмою «Здоров'я»

В Одесі в рамках реалізації Міської цільової програми «Здоров'я» у 2019 році проводилося безкоштовне забезпечення медикаментами ургентних пацієнтів протягом перших трьох днів лікування в стаціонарах міських лікарень.

Ця Програма діє: у міських клінічних лікарнях №1, №10 та №11, міської клінічної інфекційної лікарні, а також у двох дитячих міських лікарнях - №2 і №3.

Програма поширюється на всіх пацієнтів, госпіталізованих в ургентному стані, що вимагає проведення невідкладних лікувальних заходів. До ургентних станів відносяться: гостра хірургічна патологія, важкі черепно-мозкові травми, ушкодження кісток таза і нижніх кінцівок, травми головного і спинного мозку, дихальна недостатність, коми та інші стани, що несуть загрозу життю і здоров'ю пацієнтів.

Інформація про роботу Програми і перелік станів, при яких проводиться безкоштовне забезпечення ліками, розміщена у відповідних відділеннях лікарень, які беруть участь у ній.

Медикаменти, придбані в рамках програми «Здоров'я» для безкоштовного забезпечення ургентних пацієнтів, мають спеціальне маркування, зберігаються відокремлено і видаються відповідно до призначень лікаря.

Департамент охорони здоров'я Одеської міськради проводить постійний контроль реалізації Програми щодо безоплатного забезпечення ліками ургентних хворих. У 2019 безкоштовними медикаментами в стаціонарах Одеси були забезпечені понад 36 тисяч пацієнтів. З цієї кількості понад 18 тисяч дорослих пацієнтів безкоштовно отримали ліки в МКЛ №1, №10 та №11, понад 7,5 тисячі дітей - у двох дитячих лікарнях, решта - в інфекційній лікарні.

Медики відзначають зменшення кількості відмов від госпіталізації, випадків пізньої обіговості і летальності від невідкладної хірургічної патології завдяки безкоштовному забезпеченню медикаментами ургентних пацієнтів за програмою «Здоров'я».

Програма щодо безоплатного забезпечення медикаментами ургентних хворих у стаціонарах Одеси продовжує роботу у 2020 році.