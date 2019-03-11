В Одеській області зберуться міжнародні експерти в галузі органічного виробництва
-
Розсилка
Серед запрошених - гості зі всієї ЄвропиПонад 60 експертів з різних країн світу відвідають міжнародний конгрес «Органічна Україна 2019». Разом з учасниками вони обговорюватимуть розвиток органічного ринку — від технологій до ринків збуту. Цей захід підтримують Міністерство аграрної політики та продовольства і Одеська обласна державна адміністрація.
«В Одеському регіоні органічне виробництво має помітні успіхи. І для нас надзвичайно важливо підтримувати постійний зв'язок на цьому шляху. Під час третього конгресу учасники візьмуть участь в дискусії міжнародного рівня. Тож запрошуємо долучатися всіх, хто зацікавлений у виробництві чи просуванні органічної продукції», — повідомив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів.
Читайте також
Зазначимо, у перший день заплановано міжнародний політичний діалог щодо останніх законодавчих змін та регламентів. Другий день буде складатися з двох паралельний конференцій, направлених на вектори — як якісно виростити і як продати. Протягом цього часу також відбуватиметься низка експертних дискусій, галузевих конференцій та тематичних блоків.
Серед запрошених — гості зі Швейцарії, Польщі, Німеччини, Австрії, Голландії, Італії, Румунії та Литви. Конгрес відбудеться 15-16 березня в Одесі, а ще більше інформації — дивіться за посиланням.
Нещодавно розвиток та стан органічного виробництва Одеської області обговорили під час Х регіонального форуму «Органічна Україна». Як відомо, на території регіону у великому обсязі виробляються екологічно чисті зернові, зернобобові та олійні культури; у меншому — мед, ягоди та продукція тваринництва.