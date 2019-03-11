В Одеській області зберуться міжнародні експерти в галузі органічного виробництва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед запрошених - гості зі всієї Європи

Понад 60 експертів з різних країн світу відвідають міжнародний конгрес «Органічна Україна 2019». Разом з учасниками вони обговорюватимуть розвиток органічного ринку — від технологій до ринків збуту. Цей захід підтримують Міністерство аграрної політики та продовольства і Одеська обласна державна адміністрація.«В Одеському регіоні органічне виробництво має помітні успіхи. І для нас надзвичайно важливо підтримувати постійний зв'язок на цьому шляху. Під час третього конгресу учасники візьмуть участь в дискусії міжнародного рівня. Тож запрошуємо долучатися всіх, хто зацікавлений у виробництві чи просуванні органічної продукції», — повідомив начальник управління аграрної політики Одеської ОДА Іван Петрів.