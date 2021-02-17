В Одеському аеропорту та суді шукають бомбу

На місце скеровані слідчо-оперативна група поліції

У новому терміналі Одеського міжнародного аеропорту вибухотехніки і кінологи проводять перевірку в пошуках вибухівки.

Як повідомили «Думській» в поліції, нещодавно від «телефонного терориста» пролунали погрози про закладену там бомбу.

З нового терміналу евакуювали співробітників і пасажирів.

На місце скеровані слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Також о 13:12 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що у будівлі П’ятого апеляційного адміністративного суду, яка розташована на проспекті Гагаріна, закладено вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що минулого тижня анонім повідомив про мінування будівлі Приморського районного суду Одеси, який знаходиться на вулиці Балківській. Повідомлення до правоохоронців надійшло в 09:39 9 лютого. Тоді в будівлю суду направили вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, кінологів та представників ДСНС. У пресслужбі суду повідомили про те, що роботу відомства призупинили. Співробітників і відвідувачів суду евакуювали. Але, як з’ясувалося, вибухівки не знайшли.