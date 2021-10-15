В Одеському лісі правоохоронці відшукали дворічного малюка (фото, відео)

Малюка знайшли на відстані близько кілометра від будинку в лісі

В Одеській області поліцейський за дві години розшукали в лісі зниклого дворічного хлопчика. Для пошуків дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників, приєдналися до них і місцеві жителі та мисливці, повідомляється на сайті Національної поліції.

«Малюка знайшли на відстані близько кілометра від будинку в лісі. Він був трохи наляканий, але, на щастя, не постраждав і не отримав переохолодження. Пошукова операція тривала протягом двох годин», – ідеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, повідомлення про зникнення дворічного Валерчика надійшло до правоохоронних органів близько шістнадцятої години. Мати дитини пояснила: поки займалася справами, син зник.

Нагадаємо, в Україні діятиме нова система пошуку зниклих дітей. Для цього поліція спільно з соціальною мережею Facebook та Міністерством цифрової трансформації запускають новий для країни інструмент – Amber Alert.

До слова, на Донеччині правоохоронці знайшли тіла двох дітей, які гралися і зарилися у скрині.