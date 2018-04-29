В одеському пологовому будинку №5 зареєстрували «ювілейну» дитину
- Вчора, 06:53
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Новоспеченим батькам урочисто вручили ювілейні свідоцтва про народження.
У двох сімейних парах народилися дівчатка і завдяки щасливому випадку саме їх діток в Державному реєстрі актів цивільного стану записали під номером 1999 і 2000.
Як розповів начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк, саме в п'ятому пологовому будинку в 2015 році стартував проект Мін'юсту, який спростив життя молодим батькам.
«Нашим батькам тепер не треба їздити до держреєстратора актів цивільного стану, возити якісь довідки, щоб отримати свідоцтво про народження дитини», - сказав він.
Держреєстратори за графіком приїжджають в пологовий будинок, беруть всі необхідні документи для оформлення свідоцтва про народження, прописки та матеріальної допомоги і на наступний день вручають їх батькам.
Обидві пари стали батьками вперше. Їх приємно здивувало увагу і невеликі подарунки. Вони відзначили зручність і істотну економію часу завдяки запущеній не так давно послуги.
«Через кілька днів після операції дуже важко ходити і займатися такими справами, хоча це необхідно. Це дуже спрощує життя молодим батькам. Це величезний плюс », - сказали Андрій і Олександра Шевченко, які отримали свідоцтво про народження Марії під номером 1 999.
Відзначимо, за словами Сауляка, послуга з оформлення документів на малюка вже доступна майже в усіх пологових будинках по Одеській області.
Джерело: odessa.net.ua