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    В одеському пологовому будинку №5 зареєстрували «ювілейну» дитину

    Новоспеченим батькам урочисто вручили ювілейні свідоцтва про народження.
    У двох сімейних парах народилися дівчатка і завдяки щасливому випадку саме їх діток в Державному реєстрі актів цивільного стану записали під номером 1999 і 2000. Як розповів начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк, саме в п'ятому пологовому будинку в 2015 році стартував проект Мін'юсту, який
    • Вчора, 06:53
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    Новоспеченим батькам урочисто вручили ювілейні свідоцтва про народження.

    У двох сімейних парах народилися дівчатка і завдяки щасливому випадку саме їх діток в Державному реєстрі актів цивільного стану записали під номером 1999 і 2000.

    Як розповів начальник головного територіального управління юстиції в Одеській області Руслан Сауляк, саме в п'ятому пологовому будинку в 2015 році стартував проект Мін'юсту, який спростив життя молодим батькам.

    «Нашим батькам тепер не треба їздити до держреєстратора актів цивільного стану, возити якісь довідки, щоб отримати свідоцтво про народження дитини», - сказав він.

    Держреєстратори за графіком приїжджають в пологовий будинок, беруть всі необхідні документи для оформлення свідоцтва про народження, прописки та матеріальної допомоги і на наступний день вручають їх батькам.

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    В одеському пологовому будинку №5 зареєстрували «ювілейну» дитину
    В одеському пологовому будинку №5 зареєстрували «ювілейну» дитину

    Обидві пари стали батьками вперше. Їх приємно здивувало увагу і невеликі подарунки. Вони відзначили зручність і істотну економію часу завдяки запущеній не так давно послуги.

    «Через кілька днів після операції дуже важко ходити і займатися такими справами, хоча це необхідно. Це дуже спрощує життя молодим батькам. Це величезний плюс », - сказали Андрій і Олександра Шевченко, які отримали свідоцтво про народження Марії під номером 1 999.

    Відзначимо, за словами Сауляка, послуга з оформлення документів на малюка вже доступна майже в усіх пологових будинках по Одеській області.

    Джерело: odessa.net.ua

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