В Одесу доставлять ще тисячу доз вакцини від кору

В січні нинішнього року 3 тисячі доз вакцини були доставлені в Одеську область з Дніпра

Одеська область отримає ще тисячу доз вакцини проти кору. Про це повідомив губернатор Одеської області Максим Степанов. Вакцину доставлять із Сумської області. Наказ про перерозподіл препарату вже підписано в Міністерстві охорони здоров'я України. «Ще 1000 доз вакцини проти кору через кілька днів будуть доставлені в Одеську область. Дякую



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В січні нинішнього року 3 тисячі доз вакцини були доставлені в Одеську область з Дніпра

Одеська область отримає ще тисячу доз вакцини проти кору. Про це повідомив губернатор Одеської області Максим Степанов. Вакцину доставлять із Сумської області.

Наказ про перерозподіл препарату вже підписано в Міністерстві охорони здоров'я України.

«Ще 1000 доз вакцини проти кору через кілька днів будуть доставлені в Одеську область. Дякую за допомогу Сумщині! І МОЗ - за підписаний наказ. Однак, щоб підтримувати колективний імунітет, Одеській області потрібні ще 8000 доз. Шукаємо далі», - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, в січні нинішнього року 3 тисячі доз вакцини були доставлені в Одеську область з Дніпра.

Раніше повідомлялося, що жінка 25 років померла від кору в Івано-Франківську.

Також повідомлялося, що в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).