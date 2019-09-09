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    В Одесу надійшли вакцини для профілактики кору та туберкульозу

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    В Одесу надійшли вакцини для профілактики кору та туберкульозу

    Одеські медзаклади забезпечені усіма вакцинами відповідно до Національного календаря щеплень. Рекомендації для батьків

    У міські лікувально-профілактичні заклади Одеси, які проводять вакцинацію, надійшли імунобіологічні препарати, отримані по лінії централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України.

    Пологові будинки і дитячі поліклініки Одеси отримали 4 000 доз вакцини БЦЖ (Болгарія) для профілактики туберкульозу. Також у дитячі поліклініки розподілено 6 000 доз вакцини КПК «Пріорікс» (Бельгія) для профілактики кору, паротиту та краснухи.

    Національний календар щеплень в Україні включає обов'язкову вакцинацію від десяти інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту В, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, кору, краснухи, паротиту та гемофільної інфекції. Вакцини від цих захворювань закуповуються централізовано за кошти державного бюджету та розподіляються по регіонах.

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    Міські медичні заклади Одеси, у яких проводиться вакцинація, забезпечені всіма необхідними вакцинами для імунопрофілактики захворювань відповідно до Національного календаря щеплень.

    Всі вакцини, які є в наявності в Центрах первинної медико-санітарної допомоги, пологових будинках та дитячих поліклініках Одеси, мають тривалий термін придатності і пройшли прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, що гарантує їх відповідність стандартам якості, безпеки та ефективності.

    Особливо актуальною і далі залишається вакцинація від кору. За даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, з початку 2019 року понад 750 одеситів захворіли на цю небезпечну хворобу, яка може призвести до тяжких ускладнень і фатальних наслідків. З усіх хворих на кір в Одесі близько 90% не мали жодного щеплення проти цієї хвороби.

    Вакцинація є ефективним способом профілактики кору. В Україні дітей від кору щеплять двічі - у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку. У разі контакту з хворим на кір дозволено робити дітям щеплення для профілактики цієї хвороби, починаючи з 6-місячного віку. 

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