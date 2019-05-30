В Україну з Єгипту повернулися ще п’ять моряків



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Прикордонники Одеського загону оформили моряків окремим коридором Фото: Державна прикордонна служба України

Моряки прибули рейсом зі Стамбула

Вночі 30 травня в Україну повернулися ще п’ять моряків, котрі були затримані в минулому році у Єгипті. Українці прибули в аеропорт Одеси.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Як і напередодні, прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором. Моряки прибули також рейсом зі Стамбула», - говориться у повідомленні.

Моряків супроводжували представники фонду допомоги морякам «Асоль», в залі очікування пасажирів зустріли близькі та родичі, представники МЗС та ЗМІ.

Найближчим часом, як зазначається, очікується прибуття ще трьох членів екіпажу.

Як відомо, 27 травня через аеропорт Одеси повернулося ще четверо моряків, яких також оформлено окремим коридором.

28 травня п’ять українських моряків прибули до Одеси рейсом зі Стамбула.

Нагадаємо, екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року було затримано у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід в територіальні води цієї країни.

За інформацією екіпажу, танкер був затриманий через ненавмисний, а випадковий вхід у територіальні води Єгипту.