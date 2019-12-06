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    Пожежа в Одесі: одна зі зниклих безвісти знайшлася живою

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    Пожежа в Одесі - Пожежа в Одесі: одна зі зниклих безвісти знайшлася живою
    Пожежа в Одесі

    На момент пожежі жінка не перебувала в будівлі коледжу

    Жінка, яка значилася зниклою без вісті в результаті пожежі в одеському коледжі, знайшлася живою.

    Про це повідомляє  «Думская».

    Як повідомляється, жінку звати Руслана і на момент пожежі вона не перебувала в будівлі коледжу.

    Раніше повідомлялося, що 5 грудня рятувальники в руїнах будівлі виявили тіло жінки, яка загинула в результаті пожежі. Розбір завалів був припинений. Її тіло забрали на судово-медичну експертизу.

    Нагадаємо, за останніми даними, кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 30 осіб. При цьому під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

    Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

    За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула - 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр оприлюднив список госпіталізованих внаслідок пожежі в будівлі коледжу.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

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