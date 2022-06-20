На Харківщині сім'я, тікаючи від окупантів, підірвалася на міні

У Золочеві сім’я, яка намагалася евакуюватися власним автомобілем з окупованого населеного пункту, підірвалась на міні

Чоловік загинув, а його дружина отримала травми

У Золочівській громаді на Харківщині сім'я, намагаючись виїхати з окупованого села, підірвалася на ворожій міні. Чоловік загинув, а його дружина отримала травми. Про це повідомляє Золочівська селищна рада в Facebook.

«Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками із села Турове. Глава сім'ї загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена до лікарні, дитина, на щастя, не постраждала і перебуває з матір'ю», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що сім'я намагалася евакуюватися власним автомобілем з окупованого населеного пункту на безпечну територію.

Нагадаємо, що російські окупанти 17 червня обстріляли селище Золочів на Харківщині касетними снарядами.

До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.