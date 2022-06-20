  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Харківщині сім'я, тікаючи від окупантів, підірвалася на міні
рус
    Події в Україні

    На Харківщині сім'я, тікаючи від окупантів, підірвалася на міні

    У Золочеві&nbsp;сім&rsquo;я, яка намагалася евакуюватися власним автомобілем з окупованого населеного пункту, підірвалась на міні - На Харківщині сім'я, тікаючи від окупантів, підірвалася на міні
    У Золочеві сім’я, яка намагалася евакуюватися власним автомобілем з окупованого населеного пункту, підірвалась на міні
    фото з відкритих джерел

    Чоловік загинув, а його дружина отримала травми

    У Золочівській громаді на Харківщині сім'я, намагаючись виїхати з окупованого села, підірвалася на ворожій міні. Чоловік загинув, а його дружина отримала травми. Про це повідомляє Золочівська селищна рада в Facebook.

    «Днями війна принесла ще одну трагедію Золочівській громаді. На ворожій міні підірвався автомобіль із нашими земляками із села Турове. Глава сім'ї загинув на місці, дружина отримала поранення і була доставлена до лікарні, дитина, на щастя, не постраждала і перебуває з матір'ю», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що сім'я намагалася евакуюватися власним автомобілем з окупованого населеного пункту на безпечну територію.

    Нагадаємо, що російські окупанти 17 червня обстріляли селище Золочів на Харківщині касетними снарядами.

    До слова, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

    Читайте також: Із Херсона до Німеччини: історія українки, яка вирвалася з окупації
    Теги: росія окупанти війна автомобіль Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Харківщині сім'я, тікаючи від окупантів, підірвалася на міні