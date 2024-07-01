Військові моряки врятували в Одесі людей, яких віднесло у відкрите море

Екіпаж одного з катерів національного флоту провів пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді

Військові моряки врятували цивільних, яких віднесло у відкрите море в Одесі. Про це повідомляє Управління комунікацій Командування Військово-морських сил Збройних сил України

Стало відомо, що до військових по допомогу звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, оскільки цивільних людей хвилями віднесло у відкрите море.

фото: ВМС ЗС України

Екіпаж одного з катерів національного флоту провів пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.

Нагадаємо, ввечері 2 червня в Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море під час шторму. Вона разом із колегами приїхала до міста на відпочинок 1 червня. Її змило у море, коли вона робила фотосесію на пірсі.

Загибла – 20-річна Олеся Олещук, вона працювала дільничою у поліції. Згодом водолази знайшли тіло дівчини, яку хвилею знесло з пірса в Одесі.

Також з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад трьох десятків дітей. У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно.