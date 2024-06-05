Водолази знайшли тіло дівчини, яку хвилею знесло з пірса в Одесі

Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці

В Одесі ДСНС знайшли тіло співробітниці поліції, яку 2-го червня змило хвилею в море. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Одеській області.

«В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці фото ДСНС України

Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки під час перебування біля водойм.

Що відомо про загибель дівчини в Одесі

Ввечері 2 червня в Одесі 20-річну дівчину з Рівного змило в море під час шторму. Вона разом із колегами приїхала до міста на відпочинок 1 червня. Її змило у море, коли вона робила фотосесію на пірсі.

Загибла – 20-річна Олеся Олещук, вона працювала дільничою у поліції.

Нагадаємо, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад трьох десятків дітей. У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно.