Росіяни вдарили по Одесі: є поранені, виникли пожежі (відео)

На кадрах з соцмереж видно страшні пожежі в місті

На місці працюють екстрені служби

Вдень 27 травня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Через атаку є поранені. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

Унаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки, відділення «Нової пошти» та продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. На кадрах з соцмереж видно страшні пожежі в місті.

«Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога», – написав Кіпер.

Нагадаємо, увечері 25 травня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону. В самому місті загинув один житель, ще троє дістали поранення.