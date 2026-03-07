Головна Київ Новини
У Києві підліток на електросамокаті збив жінку: постраждалу госпіталізували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві підліток на електросамокаті збив жінку: постраждалу госпіталізували
Правоохоронці нагадують, що користувачі електросамокатів повинні дотримуватися правил дорожнього руху
фото з відкритих джерел

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці

У Дарницькому районі Києва в суботу, 7 березня, біля ТРЦ River Mall підліток на електросамокаті збив жінку. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Як інформує «Главком», відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На місці події працювали поліціянти. Вони перевіряли відеокамери та спілкувалися з родиною хлопця. За їхніми словами, попередня правова кваліфікація інциденту залежатиме від висновків експертів та показів учасників. Якщо буде підтверджено, що підліток рухався з перевищеною швидкістю або не врахував пішоходів у зоні з інтенсивним рухом, можливі адміністративні або інші правові наслідки.

Правоохоронці нагадують, що користувачі електросамокатів повинні дотримуватися правил дорожнього руху та безпеки, особливо у місцях із великим скупченням людей.

Нагадаємо, у 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі. 

Раніше у столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Про це йдеться у повідомленні Київської міської ради. Зазначається, що питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.

Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.

