На Одещині знищено відділення «Нової пошти»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Одещині знищено відділення «Нової пошти»
Компанія компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які перебували у відділені
фото: «Нова пошта»
Працівники компанії не постраждали

Через влучання російського безпілотника вщент вигоріло приміщення відділення №300 «Нової пошти» у селі Лиманка Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, працівники компанії не постраждали. На місці влучання працюють ДСНС та поліція.

Вигоріле приміщення відділення №300 «Нової пошти» у селі Лиманка
Вигоріле приміщення відділення №300 «Нової пошти» у селі Лиманка
фото: «Нова пошта»

«Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби «Нової пошти», логістичні маршрути вже перебудовано, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Також невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення.

«Нова пошта» компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, що були знищені. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування», – вказано в заяві.

До слова, 25 травня близько 5:30 ранку внаслідок влучання КАБ було пошкоджено відділення «Нової пошти» №11 у Краматорську. Співробітники не постраждали.

Як повідомлялося, відділення «Нової пошти» у Комишувасі Запорізької області закривається. Причиною цьому є безпекова ситуація, яка більше не дозволяє працювати.

На Одещині знищено відділення «Нової пошти»
На Одещині знищено відділення «Нової пошти»
