У Києві 300-річний Дуб Миколи Пимоненка оголошено пам’яткою природи: де він росте

Ірина Міллер
Дерево перебуває в хорошому фізіологічному стані
фото: КМДА

Дуб має культурне значення: він зображений на картині українського художника Миколи Пимоненка «Вихід з церкви у Страсний Четвер» 1904 року

Київська міська рада ухвалила рішення про оголошення вікового дерева – Дуба Миколи Пимоненка – ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Дерево розташоване на вул. Сергія Гусовського, 12/7 у Печерському районі столиці. За оцінками фахівців, це дуб звичайний віком понад 300 років, який має значну екологічну, історичну та культурну цінність як складова міської екосистеми Києва.

Проєкт рішення був підготовлений Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та переданий до Київради у грудні 2025 року. Ініціатором створення пам’ятки став киянин Олександр Загоровський. Дослідження дерева проводили науковці Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, які підтвердили його цінність і належність до вікових дерев.

Дуб Миколи Пимоненка
фото: КМДА

У Департаменті зазначають, що заповідний режим для пам’ятки визначає спеціальне положення. Воно встановлює вимоги до охорони, визначає дозволені та заборонені види діяльності, а також передбачає відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Охорона та дотримання режиму пам’ятки природи покладається на його користувача (утримувача) шляхом оформлення охоронного зобов’язання.

Наразі дерево перебуває в хорошому фізіологічному стані: має добре сформовану шатровидну крону, не має уражених хворобами гілок чи дупел. Водночас, як і будь-який віковий екземпляр, воно потребує фахового утримання – зокрема догляду за кроною та стовбуром, профілактичних заходів і зменшення антропогенного навантаження.

Дуб Миколи Пимоненка має і культурне значення: він зображений на картині українського художника Миколи Пимоненка «Вихід з церкви у Страсний Четвер» (1904 рік), що пов’язує дерево з історичною спадщиною Києва.

Картина українського художника Миколи Пимоненка «Вихід з церкви у Страсний Четвер» (1904 рік)
фото з відкритих джерел

Охорону, утримання та догляд за пам’яткою здійснюватиме комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району. На території об’єкта також будуть встановлені відповідні охоронні та інформаційні знаки.

Нагадаємо, у Київській області затвердили дві ботанічні пам’ятки природи та ландшафтний заказник місцевого значення. Ними стали Орхідеї Ольшаниці, Срібна Балка та Бобирівська гребля. Зокрема, на території Рокитнянської селищної громади створили ботанічну пам’ятку природи «Орхідеї Ольшаниці». Її загальна площа становить 5,5 га. Нова пам’ятка Срібна Балка площею 0,2560 га з’явилася на Бориспільщині. Також депутати ухвалили рішення про створення ландшафтного заказника «Бобирівська гребля», його загальна площа становить 20,97 га. 

