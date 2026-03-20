На паркінгу Центрального вокзалу в Києві зʼявився екран з інформацією про прибуття потягів

На екрані відображається час прибуття та відправлення, а також колії – аналогічно до інформації всередині вокзалу

У Києві на паркінгу біля Центрального вокзалу встановили інформаційне табло з розкладом руху потягів. Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Повідомляється, що на екрані відображається час прибуття та відправлення, а також колії – аналогічно до інформації всередині вокзалу. Ця інформація покликана додати зручностей в інформуванні для пасажирів і проводжаючих, які заїхали на паркінг.

Інформаційне табло з розкладом руху потягів на паркінгу Центрального вокзалу фото: ГО «Пасажири Києва»

Зазначається, що це перше в Україні вуличне табло такого типу. Технічну реалізацію забезпечило КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Нагадаємо, на станції «Київ-Пасажирський» триває ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Ремонт триватиме з 12 по 14 березня, через це закрили сходи з Пішохідного мосту до Північної платформи №2 (спуск з боку Приміського вокзалу).

Зміни насамперед торкнуться пасажирів київської кільцевої електрички Kyiv City Express, які прямують зі Святошина на Дарницю через «Вокзальну», а також тих, хто користується приміськими рейсами. На час ремонту пасажирам рекомендують користуватися альтернативним шляхом – через вхід на платформу, що розташований біля ТЦ «Полісся».