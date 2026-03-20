На паркінгу Центрального вокзалу в Києві зʼявився екран з інформацією про прибуття потягів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На паркінгу Центрального вокзалу в Києві зʼявився екран з інформацією про прибуття потягів
Перше в Україні вуличне табло, яке транслює інформацію про графік руху потягів
фото: ГО «Пасажири Києва»

На екрані відображається час прибуття та відправлення, а також колії – аналогічно до інформації всередині вокзалу

У Києві на паркінгу біля Центрального вокзалу встановили інформаційне табло з розкладом руху потягів. Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Повідомляється, що на екрані відображається час прибуття та відправлення, а також колії – аналогічно до інформації всередині вокзалу. Ця інформація покликана додати зручностей в інформуванні для пасажирів і проводжаючих, які заїхали на паркінг.

Інформаційне табло з розкладом руху потягів на паркінгу Центрального вокзалу
Інформаційне табло з розкладом руху потягів на паркінгу Центрального вокзалу
фото: ГО «Пасажири Києва»

Зазначається, що це перше в Україні вуличне табло такого типу. Технічну реалізацію забезпечило КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». 

Нагадаємо, на станції «Київ-Пасажирський» триває ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Ремонт триватиме з 12 по 14 березня, через це закрили сходи з Пішохідного мосту до Північної платформи №2 (спуск з боку Приміського вокзалу).

Зміни насамперед торкнуться пасажирів київської кільцевої електрички Kyiv City Express, які прямують зі Святошина на Дарницю через «Вокзальну», а також тих, хто користується приміськими рейсами. На час ремонту пасажирам рекомендують користуватися альтернативним шляхом – через вхід на платформу, що розташований біля ТЦ «Полісся».

Теги: Київ вокзал Укрзалізниця

Понад 120 локацій: влада кличе киян долучитися до весняного прибирання міста
Понад 120 локацій: влада кличе киян долучитися до весняного прибирання міста
На паркінгу Центрального вокзалу в Києві зʼявився екран з інформацією про прибуття потягів
На паркінгу Центрального вокзалу в Києві зʼявився екран з інформацією про прибуття потягів
Вдерлися через вікно на другому поверсі: двоє киян вчинили розбійний напад на 79-річну жінку
Вдерлися через вікно на другому поверсі: двоє киян вчинили розбійний напад на 79-річну жінку
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
На Київщині рятувальники витягли з крижаної води двох чоловіків
На Київщині рятувальники витягли з крижаної води двох чоловіків
У Молодому театрі відбудеться прем'єра вистави про останнє літо легендарної Сари Бернар
У Молодому театрі відбудеться прем'єра вистави про останнє літо легендарної Сари Бернар

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

