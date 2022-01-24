Під Одесою чиновник в авто звів рахунки з життям

Чоловік був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області

У передмісті Одеси виявлений мертвим чиновник. Тіло чоловіка знайшли у машині з порізаними венами. Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що в районі села Нерубайське, неподалік траси Одеса–Київ, знайшли автомобіль Volkswagen. У салоні, на водійському сидінні, був мертвий чоловік, у якого були порізані вени. Поруч лежали закривавлені ножиці.

Як з'ясувалося, загиблий – житель міста Болград (Одеська обл.) Дмитро Кукол, 1980 р. н.

Чоловік був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області – начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, напередодні столичні поліцейські врятували юнака, який порізав вени через кохання.

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