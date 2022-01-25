Депутат бився із охороною та бігав по столах в Одеській міськраді (відео)

Нардеп бився з охороною та бігав по столах

Конфлікт стався через те, що представники «муніципальної варти», нібито, не пускали депутата на засідання «земельної комісії»

25 січня під час засідання комісії з питань розвитку простору, землеустрою та регулювання земельних правовідносин в Одеській міськраді сталася бійка. Відео події опублікував Telegram-канал Dumskaya.net.

Конфлікт спричинило те, що співробітники «Муніципальної варти», нібито, не пропускали на засідання комісії журналістів та громадських працівників, а також позафракційного народного депутата Артема Дмитрука і навіть деяких членів комісії.

Коли Артем Дмитрук разом із представниками ЗМІ все ж зайшов до приміщення, бійка продовжилася в самому залі.

«Дмитруку довелося бігати по столах та стільцях у спробах прорватися на засідання», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині, представляючи пропрезидентську партію «Слуга народу» та увійшов до складу «монобільшості».

Пізніше його виключили з парламентської фракції «слуг».

Згодом стало відомо, що Дмитрук приєднається до нового об'єднання експікера Ради Дмитра Разукова «Розумна політика».

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

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