Суд обрав запобіжний захід організатору схеми заробітку на ухилянтах в одеському МСЕК

Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зазначила пресслужба ДБР, підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

Раніше працівники ДБР затримали лікаря «Одеської обласної клінічної лікарні», який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та надавав «платні послуги» для уникнення мобілізації.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності. Вартість послуг складала від $6 тис. до $12 тис., залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Зазначимо, напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

До слова, Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.