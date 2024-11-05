Стало відомо, скільки поліцейських підпадають під мобілізацію

У Національній поліції служить близько 75 тис. поліцейських-чоловіків

У Національній поліції України працюють 70-75 тис. чоловіків-поліцейських мобілізаційного віку, з них понад 15 тис. безпосередньо виконують бойові завдання. Про це заявив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич в ефірі телемарафону.

«У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тис. поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією, з яких понад 15 тис. безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання», – розповів він.

За словами Фацевича, Нацполіція створила нові штатні підрозділи, які беруть участь у відбитті російської агресії: понад 15 тис. поліцейських виконують бойові завдання, зокрема на півночі, з прикриття державного кордону.

«Ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту – це бригада «Лють», разом зі зведеною бригадою «Хижак», разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку», – зазначив заступник глави Нацполу.

Крім того, у кожному регіональному управлінні Нацполіції створено стрілецькі батальйони. Фацевич зазначив, що деякі з них вже завершили навчання.

«Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість», – наголосив Фацевич.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше заявляв, що правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Зокрема, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.