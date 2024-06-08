В Одесі відкрився перший пляж (фото)

На Одещині планується відкрити близько 20 пляжів

В Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

«Підписали спільний з командувачем ОСУВ «Одеса» наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона – пляж «Калетон» в Одесі», – розповів глава регіону.

В Одесі відкрився пляж «Калетон» фото: Олег Кіпер/Telegram

За його словами, список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

«Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі», – додав Кіпер.

В Одесі відкрився пляж «Калетон» фото: Олег Кіпер/Telegram

Очільник ОВА нагадав, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від двох балів перебування людей біля моря заборонено.

В Одесі відкрився пляж «Калетон» фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі – влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати все у безпечних місцях. Про це заявляв керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

До слова, влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці. Містянам рекомендується утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.