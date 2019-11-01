Водій одеської маршрутки своїм вчинком шокував пасажирів
Шляхетний вчинок водія зібрав багато позитивних коментарів
Водій 127-ї одеської маршрутки здивував пасажирів тим, що уважно поставився до немічної жінки похилого віку і допоміг їй дістатися додому.
Очевидці так описують в соцмережі його вчинок: «Водій 127 маршрутки побачив літню бабусю, яка не могла пересуватися без сторонньої допомоги, вийшов з автобуса, допоміг бабусі сісти в автобус, після чого продовжив рух. Далі він поцікавився про зупинку, яка бабусі необхідна, зупинився біля її будинку, де допоміг вийти з автобуса і дійти до під'їзду!».
Ввічливе ставлення до пасажирів рідко зустрічається в одеських маршрутках. Тому шляхетний вчинок водія зібрав багато позитивних коментарів користувачів соцмереж.
Ось деякі з них:
- Побільше таких людей і жити стане краще.
- Молодець! Так все повинні себе вести і коли так буде, в країні буде порядок. Все залежить від нас.
- Таких людей дуже рідко зустрінеш, а особливо водіїв, а хочеться, щоб їх було більше!
- Водій ??? 127 маршрутки ????? Не повірю!!!!! Так, іконами вони завішені, але до людей-як до перевiзного стаду!
- Для водіїв Одеси ввічливість взагалі велика рідкість. Хам на Хамі.
- Радує, що є чуйні люди в наш непевний час. І дуже засмучує, що по суті своїй звичайний акт небайдужості вважається мало не подвигом.
Джерело: Трасса Е-95