Водій одеської маршрутки своїм вчинком шокував пасажирів



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Шляхетний вчинок водія зібрав багато позитивних коментарів

Водій 127-ї одеської маршрутки здивував пасажирів тим, що уважно поставився до немічної жінки похилого віку і допоміг їй дістатися додому.

Очевидці так описують в соцмережі його вчинок: «Водій 127 маршрутки побачив літню бабусю, яка не могла пересуватися без сторонньої допомоги, вийшов з автобуса, допоміг бабусі сісти в автобус, після чого продовжив рух. Далі він поцікавився про зупинку, яка бабусі необхідна, зупинився біля її будинку, де допоміг вийти з автобуса і дійти до під'їзду!».

Ввічливе ставлення до пасажирів рідко зустрічається в одеських маршрутках. Тому шляхетний вчинок водія зібрав багато позитивних коментарів користувачів соцмереж.

Ось деякі з них:

Побільше таких людей і жити стане краще.

Молодець! Так все повинні себе вести і коли так буде, в країні буде порядок. Все залежить від нас.

Таких людей дуже рідко зустрінеш, а особливо водіїв, а хочеться, щоб їх було більше!

Водій ??? 127 маршрутки ????? Не повірю!!!!! Так, іконами вони завішені, але до людей-як до перевiзного стаду!

Для водіїв Одеси ввічливість взагалі велика рідкість. Хам на Хамі.

Радує, що є чуйні люди в наш непевний час. І дуже засмучує, що по суті своїй звичайний акт небайдужості вважається мало не подвигом.

Джерело: Трасса Е-95